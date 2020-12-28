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Российский срочник погиб при первом в жизни прыжке с парашютом

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Александр Воропаев
Александр Воропаев
Фото: страница Веры Воропаевой во ВКонтакте

Военнослужащий-срочник из Волгоградской области Александр Воропаев погиб во время выполнения первого в жизни прыжка с парашютом. Эту информацию V1.RU подтвердили родственники погибшего.

Воропаев был призван в армию в конце ноября. Он проходил обучение в 242-м учебном центре подготовки специалистов Воздушно-десантных войск в Омске. ЧП произошло 25 декабря из-за не раскрывшегося парашюта. ИА «Высота 102» уточняет, что, по предварительным данным, стабилизирующий парашют намотался мужчине на руку.

Сестра солдата Вера Воропаева рассказала изданию, что их оповестили о смерти Александра, но толком ничего не сообщили. «Пока еще ничего не известно, следствие ведется», — сказала она.

Россиянка отметила, что брату очень нравилось учиться на десантника и он с детства мечтал служить в ВДВ. По ее словам, юноша даже не успел принять присягу. «Он был очень веселым в ожидании своего первого в жизни прыжка. Но мы не понимаем, почему прыжок был так рано, почему его отправили прыгать, если он пока еще даже не прошел присягу, он отслужил всего месяц», — добавила Воропаева.

Обстоятельства гибели выясняет Военная прокуратура Омского гарнизона.

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