Причиной бойни на аэродроме в Воронеже назвали дедовщину

Причиной бойни на военном аэродроме в Воронеже, где солдат-срочник Антон Макаров расстрелял троих сослуживцев, стала дедовщина. Такую версию назвал заместитель председателя общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Андрей Курочкин, передает URA.RU.

По словам Курочкина, в российской армии не стало меньше дедовщины, но срочники не могут сообщить о ней, потому что им отрезали связь. «У срочников забирают мобильные телефоны под предлогом того, что солдаты смогут распространить секретную информацию. Из-за этого они не могут сообщить близким об издевательствах в части», — утверждает он.

Зампредседателя комитета добавил, что после издевательств солдат-срочник может сбежать из части и обратиться в военно-следственные органы, но это возможно только если нет других выходов.

В августе замминистра обороны Андрей Каратполов заявил, что в российской армии полностью устранены дедовщина и казарменное хулиганство, а в вооруженных силах был наведен уставной порядок и снизилось число воинских преступлений.

Утром 9 ноября 20-летний Антон Макаров, находясь в наряде на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области, впал в ярость после замечания дежурного по полку, 38-летнего майора Сергея Ермолаева. Макаров снял с пожарного щита топор, подкараулил Ермолаева и ударил по голове, а затем забрал табельный пистолет с патронами и выстрелил в него. После этого солдат пошел в комнату личного состава, откуда его отправили в наряд, но он открыл стрельбу по военным в помещении.

Затем Макаров попытался построить оставшихся на аэродроме военных, один из них попытался сбежать и получил от него пулю в спину. Он планировал скрыться в Орловской области у бабушки и дедушки, которые воспитывали его после развода родителей. Его задержали по дороге к семье.