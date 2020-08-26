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Минобороны России объявило о полном искоренении дедовщины

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Дедовщина и казарменное хулиганство полностью искоренены в российской армии. Об этом заявил замминистра обороны Андрей Картаполов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу форума «Армия-2020».

Во время круглого стола на форуме генерал-полковник отчитался, что в вооруженных силах был наведен уставной порядок и значительно снизилось число воинских преступлений. По его словам, такие достижения повлияли «на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу».

Ранее российским военным запретили рассказывать журналистам и в интернете о своей службе. Указом президента введен запрет на распространение информации о принадлежности человека к войскам, воинским органам и формированиям. Нельзя публиковать данные о других военнослужащих и уволенных со службы, их родных.

21 июня солдат-срочник из Челябинской области сбежал из воинской части. За неделю до этого он жаловался товарищу на дедовщину и избиения со стороны сослуживцев. Молодой человек грозился совершить самоубийство. Спустя почти неделю его нашли под мостом.

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