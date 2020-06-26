Российский солдат-срочник пропал после жалоб на дедовщину и угроз самоубийством

Срочник из Челябинской области Александр Татаренко ушел из своей воинской части в Черниговском районе Приморья и не вернулся. Поиски пока не дали результата. Об этом URA.RU сообщили в региональном Комитете солдатских матерей.

Молодой человек пропал 21 июня. В тот день его телефон последний раз запеленгован вышками сотовой связи, тогда же последний раз использовалась его банковская карта. Военная полиция оповестила о случившемся морги и больницы.

«Родные места себе не находят. Пока ни живого, ни мертвого не нашли», — сказали собеседники издания.

За неделю до исчезновения Татаренко написал своему товарищу и пожаловался на дедовщину. В переписке он рассказал, что его избили двое сослуживцев, и грозился покончить жизнь самоубийством.

В начале мая в Тюмени нашелся солдат, который сбежал из военной части больше 15 лет назад. Все это время его родные не знали о его местонахождении.

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