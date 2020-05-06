Российским военным запретили рассказывать о службе в соцсетях и СМИ

Российским военнослужащим запретили рассказывать о своей службе в социальных сетях и СМИ. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Своим указом Путин внес поправки в Дисциплинарный устав Вооруженных сил России. Согласно документу, военным запрещается распространять информацию, позволяющую определить принадлежность или предназначение военнослужащих к Вооруженным силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам. Также запрещено публиковать данные о других военнослужащих и гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, в том числе информацию, позволяющую определить место нахождения этих лиц в определенный период. Эти действия будут считаться грубым дисциплинарным проступком.

В июле 2019 года Минобороны подготовило проект указа президента, которым предлагалось расширить список грубых дисциплинарных проступков военнослужащих, включив в него общение со СМИ и хранение смартфонов. Документ предусматривал значительное ужесточение наказание для военных за нарушение этих правил. Так, хранение гаджета или общение со СМИ приравнивалось к дедовщине, уничтожению военного имущества и самовольному оставлению воинской части.

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