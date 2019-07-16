В Минобороны захотели ужесточить запрет на пользование гаджетами для военных

Минобороны подготовило проект указа президента, которым предлагается расширить список грубых дисциплинарных проступков военнослужащих, включив в него общение со СМИ и хранение смартфонов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Проект предусматривает значительное ужесточение наказания для военнослужащих за нарушение этих правил. Так, согласно закону «О статусе военнослужащих», за грубые дисциплинарные проступки военных могут понизить в звании или должности, уволить с военной службы или арестовать на 30 суток. Таким образом хранение смартфона или общение со СМИ приравнивается к дедовщине, уничтожению военного имущества и самовольному оставлению воинской части.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон о запрете военнослужащим иметь смартфоны и общаться с представителями СМИ. Документ запрещает военным рассказывать в интернете и СМИ о принадлежности к Вооруженным силам и о своем местоположении на службе. Также военнослужащим строго запрещено хранить при себе или использовать гаджеты, с помощью которых можно выйти в интернет и распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации при исполнении обязанностей.

Ограничения не действуют только в отношение тех, в чьи обязанности входит общение с журналистами и передача информации. Нарушение этих правил ранее не считалось грубым проступком и не наказывалось арестом.

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