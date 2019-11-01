Российский офицер взял на службу смартфон и получил строгий выговор

Капитан 230-ого военного представительства Минобороны России Георгий Варламов получил строгий выговор и был отстранен от несения службы в гарнизонном наряде за то, что отправился в патруль по Рязани со смартфоном. Об этом в сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, во время патрулирования военному коменданту Денису Масленникову доложили об отсутствии Варламова на маршруте. Капитана вызвали для дачи объяснений, однако во время беседы с комендантом у него зазвонил мобильный телефон, находящийся в нагрудном кармане куртки. Его обвинили в грубом дисциплинарном проступке, поскольку согласно одному из пунктов федерального закона «О статусе военнослужащих», запрещается иметь при себе на службе электронные изделия, с помощью которых можно хранить или распространять аудио-, фото-, видеоматериалы.

Сам Варламов подтвердил, что ему было известно о запрете на использование телефонов. Офицер признал вину и раскаялся, однако после этого обратился с иском в Рязанский гарнизонный военный суд. Он потребовал снять выговор, поскольку во время несения службы его телефон находился в нерабочем состоянии. Также Варламов подчеркнул, что телефоны необходимы во время патрулирования для фотоотчетов, которые требует от военнослужащих комендатура. Суд счел аргументы истца неубедительными.

Похожий случай произошел в начале октября с подполковником контрразведки ФСБ России Михаилом Самохиным, которого уволили из силовой структуры за включенный на работе личный мобильный телефон. Мужчина нарушил запрет на «использование абонентских устройств беспроводной связи на объектах органов Федеральной службы безопасности». Согласно ему, сотрудники некоторых подразделений ведомства должны сдавать телефон при входе в ряд служебных помещений. При себе они могут иметь исключительно не имеющий выход в интернет кнопочный телефон с сертификатом безопасности ФСБ.

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