Контрразведчик ФСБ включил смартфон на службе и был уволен

Подполковник контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Михаил Самохин был уволен из силовой структуры за включенный на работе личный мобильный телефон. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, мужчина нарушил запрет на «использование абонентских устройств беспроводной связи на объектах органов Федеральной службы безопасности». Согласно ему, сотрудники некоторых подразделений ведомства должны сдавать телефон при входе в ряд служебных помещений. При себе они могут иметь исключительно не имеющий выход в интернет кнопочный телефон с сертификатом безопасности ФСБ.

«Коммерсантъ» отмечает, что Самохина с включенным личным мобильным телефоном видели дважды. В первом случае ему предъявили выговор. Позже ему не продлили истекший контракт.

Решение начальства не продлевать контракт мужчина обжаловал в Московском гарнизонном военном суде, но суд не встал на его сторону, признав решение законным, а вину подполковника доказанной, поскольку он был ознакомлен с приказом о запрете смартфонов на службе.

В июле стало известно, что хакеры взломали серверы IT-компании «Сайтэк», которая выполняла как минимум 20 непубличных проектов для российских спецслужб и ведомств. Большинство проектов «Сайтэк» выполняла по заказу воинской части №71330. Эксперты Международного центра обороны и безопасности в Таллине считают, что эта часть входит в состав 16-го управления ФСБ России, которое занимается радиоэлектронной разведкой. Также заказчиком выступал научно-исследовательский институт «Квант», который находится в ведении ФСБ.

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