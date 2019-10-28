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Российские офицеры рассказали о неудачных попытках уволиться из армии

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Руководство Вооруженных сил России по разным предлогам отказывает военнослужащим в законном увольнении, насильно удерживая их на службе. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает «Новая газета».

Изданию удалось поговорить с несколькими лейтенантами, которые в настоящее время вынужденно продолжают службу. Среди них Виктор Дей, окончивший Военную академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. После завершения обучения лейтенанта распределили в Юрьянскую дивизию в Кировской области, где Дей написал рапорт на увольнение, однако не получил на него ответа.

«Тогда я попросил совета у юриста. Он сказал, что, раз меня не хотят увольнять по собственному, сделаем по-другому: военнослужащему нельзя заниматься предпринимательской деятельностью. И мы сделали мне статус индивидуального предпринимателя», — рассказал Дей.

По словам лейтенанта, после этого ему и его родителям стали поступать звонки с угрозами со стороны командования дивизии. Со своей проблемой Дей обращался в военную прокуратуру, штаб армии и дивизию. В ответ ему сообщили, что министр обороны якобы лично распорядился «не увольнять, особенно молодых лейтенантов».

Дей все еще остается военнослужащим, однако его деятельность в рамках армии ограничена, что позволяет ему работать по другой специальности.

Глава общественного движения «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко заявил, что одной из причин проблем с увольнением из войск является «размытое законодательство». Кроме того, в военных частях есть сложности с документооборотом и делопроизводством. Это подтвердил «Новой газете» и юрист, не пожелавший называть свое имя. При этом он подчеркнул, что шансы на увольнение во многом зависят от человеческого фактора: кому-то из военнослужащих удается проскочить.

На сегодняшний день в Вооруженных силах России числятся более 1,9 миллиона человек, данные по структуре состава не афишируются. Примерное число офицеров — около 250 тысяч человек.

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