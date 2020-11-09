Раскрыт план побега устроившего бойню на аэродроме Воронежа

Солдат-срочник Антон Макаров, устроивший бойню на военном аэродроме Балтимор в Воронеже, собирался скрыться у семьи в Орловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, после расстрела военнослужащих, Макаров планировал сбежать к бабушке и дедушке, которые воспитывали его после развода родителей. Молодого человека задержали по дороге к семье.

Как уточняет издание Baza в своем Telegram-канале, Макаров передвигался на угнанных автомобилях. Первую машину солдат, угрожая водителю пистолетом, остановил в районе проспекта Патриотов, а вторую — на улице 9 января.

По данным издания, молодой человек при задержании хотел оказать сопротивление, но не успел воспользоваться оружием.

Утром 9 ноября 20-летний Антон Макаров был в наряде, к нему подошел с проверкой дежурный по полку 38-летний майор Сергей Ермолаев. Он сделал замечание солдату, от которого тот впал в ярость. Макаров снял с пожарного щита топор, подкараулил майора и ударил его по голове. После этого он забрал у офицера табельный пистолет с патронами и выстрелил в него. Затем солдат пошел в комнату личного состава, там его заметили и отправили в наряд, но он стал стрелять по находившимся внутри военным.

Далее Макаров попытался построить оставшихся на аэродроме военных, крикнув им: «Встали, построились!» Один из них попытался сбежать и получил от стрелка пулю в спину.