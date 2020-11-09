Задержание устроившего бойню в Воронеже солдата показали на видео

Задержание солдата-срочника Антона Макарова, устроившего бойню на военном аэродроме Балтимор в Воронеже, попало на видео. Запись публикует Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, как молодой человек лежит на земле. На вопрос, за что он задержан, Макаров ответил: «За все».

Убившего четырех человек солдата поймали в селе Землянске в 50 километрах от аэродрома Балтимор.

Утром 9 ноября 20-летний Антон Макаров был в наряде, к нему подошел с проверкой дежурный по полку 38-летний майор Сергей Ермолаев. Он сделал замечание солдату, от которого тот впал в ярость. Макаров снял с пожарного щита топор, подкараулил майора и ударил его по голове. После этого он забрал у офицера табельный пистолет с патронами и выстрелил в него. Затем солдат пошел в комнату личного состава, там его заметили и отправили в наряд, но он стал стрелять по находившимся внутри военным.

Далее Макаров попытался построить оставшихся на аэродроме военных, крикнув им: «Встали, построились!» Один из них попытался сбежать и получил от стрелка пулю в спину. В результате ЧП погибли четыре человека.