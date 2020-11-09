Возросло число погибших после устроенной солдатом бойни на аэродроме в Воронеже

Возросло число погибших после бойни на военном аэродроме в Воронеже, устроенной солдатом-срочником. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Получивший два пулевых ранения рядовой по фамилии Фирсов скончался в больнице. Таким образом, в результате ЧП погибли четыре человека.

Ранним утром 9 ноября 20-летний Антон Макаров был в наряде, к нему подошел с проверкой дежурный по полку 38-летний майор Сергей Ермолаев. Он сделал замечание солдату, от которого тот впал в ярость. Макаров снял с пожарного щита топор, подкараулил майора и ударил его по голове. После этого он забрал у офицера табельный пистолет с патронами и выстрелил в него. Затем солдат пошел в комнату личного состава, там его заметили и отправили в наряд, но он стал стрелять по находившимся внутри военным.

Далее Макаров попытался построить оставшихся на аэродроме военных, крикнув им: «Встали, построились!» Один из них попытался сбежать и получил от стрелка пулю в спину. Макаров скрылся. Сейчас ведутся его поиски, объявлен план перехват.

Погиб дежурный по полку майор, 38-летний Сергей Ермолаев. Второй убитый — ефрейтор Сергей Кажокин. Также погибли рядовые Акталиев и Фирсов.