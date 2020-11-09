Названа возможная причина расстрела сослуживцев солдатом в Воронеже

Срочник Антон Макаров, расстрелявший сослуживцев на военном аэродроме Балтимор в Воронеже, мог совершить массовое убийство из-за нервного срыва. Возможную причину трагедии в понедельник, 9 ноября, со ссылкой на источник в Западном военном округе сообщает РИА Новости.

В то же время в Союзе комитетов солдатских матерей России отметили ТАСС, что военнослужащие не сообщали о фактах рукоприкладства и дедовщины в военной части на аэродроме Балтимор, где произошла стрельба.

Сам Макаров сбежал после убийства сослуживцев. В настоящее время в его поисках участвуют более 100 сотрудников ОМОН и СОБР Росгвардии, а также беспилотники (дроны) авиационного отряда специального назначения ведомства.

Ранее педагоги рассказали о вспыльчивом характере 20-летнего Макарова, который устроил бойню на военном аэродроме в Воронеже. Молодого человека воспитывали бабушка с дедушкой, а мать уехала в Израиль. Характер у него был очень сложный и конфликтный.

По предварительным данным, около пяти часов утра 9 ноября Макаров подрался с дежурным по полку майором Сергеем Ермолаевым, который приехал с проверкой в батальон. Срочник завладел его пистолетом и открыл стрельбу.

Драке предшествовал словесный конфликт. Солдат отобрал у офицера пистолет и 16 патронов к нему, после чего произвел выстрел в Ермолаева. На помощь к нему подбежал водитель. Увидев это, Макаров выстрелил и в него. Также был ранен еще один военнослужащий срочной службы. После этого стрелок скрылся — у него при себе пистолет и два магазина с патронами. Он служил в батальоне аэродромно-технического обеспечения.

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