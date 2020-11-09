Стало известно о вспыльчивости и агрессии устроившего бойню в Воронеже солдата

Педагоги рассказали о вспыльчивом характере 20-летнего Антона Макарова, который устроил бойню на военном аэродроме в Воронеже, где проходил службу, в результате чего были убиты трое военных. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Молодого человека воспитывали бабушка с дедушкой, а мать уехала в Израиль. Характер у него был очень сложный, конфликтный. Учителя в школе вспоминают, что он был агрессивным ребенком.

После ее окончания Макаров стал студентом воронежского института МВД. Он поступил на радиотехнический факультет. Там он тоже проявил свою агрессию и склочный характер. У педагогов-офицеров остались о нем негативные отзывы. По их словам, курсант был недисциплинированным. Однокурсники называю Макарова странным, например, он мог внезапно закричать.

После второго курса Макаров ушел в армию.

В настоящее время возле вуза выставлена дополнительная охрана, потому что педагоги опасаются, что он может прийти за ними.

Ранее 9 ноября Макаров совершил нападение на сослуживцев на военном аэродроме «Балтимор». Он убил троих человек, четвертого ранил — он сейчас в реанимации. После ЧП Макаров скрылся. У него при себе пистолет и два магазина с патронами.