Раскрыта личность напавшего на людей с топором российского солдата

Солдат-срочник, сбежавший с территории воинской части под Воронежем, — 20-летний Антон Макаров. Личность российского военнослужащего, напавшего на людей с топором и открывшего стрельбу с автомата, раскрыло издание Baza.

При себе у него есть пистолет и два магазина к нему с патронами.

ЧП произошло около 5 часов 9 ноября на аэродроме в Воронеже. Военнослужащий отнял топор у гражданина, а затем начал стрелять из автомата. По предварительным данным, трое погибли, еще один человек ранен. Их обнаружили в служебном помещении аэродрома. Как пишет ТАСС, один человек выжил после стрельбы, он находится в реанимации.

Нападавший сбежал. По другим данным, он забаррикадировался на территории части. Подробности уточняются.