Напавший на людей с топором и автоматом российский солдат забаррикадировался

Военнослужащий, напавший на людей с топором и открывший стрельбу из автомата на военном аэродроме в Воронеже, забаррикадировался на территории воинской части. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате ЧП на аэродроме «Балтимор» погибли трое человек. Один пострадавший выжил и сейчас в реанимации.

Известно, что стрельбу по сослуживцам открыл 20-летний солдат-срочник. У него при себе еще пистолет и к нему два магазина с патронами. Он служил в батальоне аэродромно-технического обеспечения.

Местные власти подтвердили факт ЧП.