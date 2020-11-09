Появилось фото открывшего стрельбу на аэродроме в Воронеже солдата

Появилось фото напавшего с топором на сослуживцев и открывшего по ним стрельбу из автомата на военном аэродроме в Воронеже. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

20-летний солдат-срочник скрылся после ЧП. Он одет в зеленую пиксельную форму.

Ранее 9 ноября сообщалось, что нападение совершил Антон Макаров. При себе у него есть пистолет и два магазина с патронами.

ЧП произошло около 5 часов утра 9 ноября на аэродроме в Воронеже. Военнослужащий отнял топор у гражданина, а затем начал стрелять из автомата. По предварительным данным, трое погибли, еще один человек ранен. Их обнаружили в служебном помещении аэродрома. Как пишет ТАСС, один человек выжил после стрельбы, он находится в реанимации.

Нападавший сбежал. По другим данным, он забаррикадировался на территории части. Подробности уточняются.