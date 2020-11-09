Появилось видео с аэродрома в Воронеже после нападения вооруженного солдата

Появилось видео с военного аэродрома Балтимор в Воронеже после нападения вооруженного топором и автоматом солдата-срочника. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно оцепление из бойцов ОМОН, а также кареты скорой помощи.

В настоящее время план перехват объявлен в Советском районе Воронежа для поиска и задержания сбежавшего после ЧП 20-летнего солдата-срочника Антона Макарова. У него при себе пистолет и два магазина с патронами. Его ищут бойцы Росгвардии, а также военные.

ЧП на аэродроме Балтимор произошло около пяти часов утра 9 ноября. После конфликта с майором рядовой отобрал у него табельный пистолет и застрелил, затем он открыл стрельбу по другим сослуживцам, прибежавшим на звук выстрелов.

Погибли дежурный по полку майор, 38-летний Сергей Ермолаев. Второй убитый — ефрейтор Сергей Кажокин. Также погиб рядовой Нинаил Акталиев.

Рядовой по фамилии Фирсов в ходе нападения получил два пулевых ранения в плечо и лопатку. Он госпитализирован и сейчас находится в реанимации.