Появились подробности нападения российского солдата на сослуживцев в Воронеже

Срочник Антон Макаров подрался с дежурным по полку майором Сергеем Ермолаевым, который приехал с проверкой в батальон, забрал его пистолет и открыл стрельбу. Подробности нападения появились в Telegram-канале Life Shot.

Как пишет Baza, драке предшествовал словесный конфликт. По информации издания, солдат отобрал пистолет у офицера и 16 патронов к нему, после чего произвел выстрел в Ермолаева. На помощь к нему подбежал водитель. Увидев это, Макаров выстрелил и в него. Также был ранен еще один военнослужащий срочной службы.

ЧП на аэродроме Балтимор произошло около пяти часов утра 9 ноября.

Ранее сообщалось, что стрельбу по сослуживцам открыл 20-летний солдат-срочник. Он скрылся. У него при себе пистолет и два магазина с патронами. Он служил в батальоне аэродромно-технического обеспечения.