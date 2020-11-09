Названо число погибших после нападения с автоматом российского солдата

В результате нападения вооруженного топором и автоматом солдата-срочника погибли три человека, один выжил. Об этом сообщает ТАСС.

Убиты двое офицеров: майор Сергей Ермолаев и ефрейтор Сергей Кажокин. Третий погибший — рядовой Нинаил Акталиев, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Еще один солдат выжил после нападения и сейчас в реанимации — это рядовой по фамилии Фирсов. Он получил два пулевых ранения в плечо и лопатку.

ЧП на аэродроме «Балтимор» произошло около пяти часов утра 9 ноября.

Известно, что стрельбу по сослуживцам открыл 20-летний солдат-срочник. Он скрылся. У него при себе пистолет и к нему два магазина с патронами. Он служил в батальоне аэродромно-технического обеспечения.

Местные власти подтвердили факт ЧП.