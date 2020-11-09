Спецназ и дроны привлекли к поискам застрелившего сослуживцев солдата в Воронеже

К поискам срочника Антона Макарова, расстрелявшего сослуживцев на военном аэродроме Балтимор под Воронежем, привлечен спецназ. Об этом в понедельник, 9 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Как пояснили в пресс-службе, в поисках участвуют более 100 сотрудников ОМОН и СОБР Росгвардии, а также беспилотники (дроны) авиационного отряда специального назначения ведомства.

Ранее педагоги рассказали о вспыльчивом характере 20-летнего Макарова, который устроил бойню на военном аэродроме в Воронеже. Молодого человека воспитывали бабушка с дедушкой, а мать уехала в Израиль. Характер у него был очень сложный и конфликтный.

По предварительным данным, около пяти часов утра 9 ноября Макаров подрался с дежурным по полку майором Сергеем Ермолаевым, который приехал с проверкой в батальон, забрал его пистолет и открыл стрельбу.

Драке предшествовал словесный конфликт. Солдат отобрал у офицера пистолет и 16 патронов к нему, после чего произвел выстрел в Ермолаева. На помощь к нему подбежал водитель. Увидев это, Макаров выстрелил и в него. Также был ранен еще один военнослужащий срочной службы. После этого стрелок скрылся — у него при себе пистолет и два магазина с патронами. Он служил в батальоне аэродромно-технического обеспечения.