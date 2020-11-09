В Минобороны отреагировали на нападение в российской воинской части

Командование начало розыск напавшего с топором на людей солдата-срочника под Воронежем. Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) Минобороны России.

Там уточнили, что военнослужащий «совершил нападение на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части». После этого он скрылся. По другим данным, он забаррикадировался на территории воинской части.

ЧП произошло около 5 часов утра 9 ноября. Военнослужащий отнял топор у гражданина, а затем начал стрелять из автомата. По предварительным данным, трое погибли, еще один человек ранен. Их обнаружили в служебном помещении аэродрома. Как пишет ТАСС, один человек выжил после стрельбы, он находится в реанимации.