Следователи рассказали о деле устроившего бойню в Воронеже солдата

По факту массового убийства, совершенного солдатом-срочником на военном аэродроме Балтимор в Воронеже, возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 9 ноября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

В СКР подтвердили, что главный фигурант дела — военнослужащий войсковой части 45117, рядовой Антон Макаров. Дело в отношении него возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство двух или более лиц») и части 4 статьи 226 («Хищение оружия») УК РФ.

По данным следствия, 9 ноября Макаров убил офицера топором из-за табельного оружия, а затем расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен. В настоящее время подозреваемого ищут. Следователи намерены провести экспертизу для установления его психического состояния.

Источник в Западном военном округе сообщил, что срочник Макаров мог совершить массовое убийство из-за нервного срыва. В настоящее время в его поисках участвуют более 100 сотрудников ОМОН и СОБР Росгвардии, а также беспилотники (дроны) авиационного отряда специального назначения ведомства.

По предварительным данным, около пяти часов утра 9 ноября Макаров подрался с дежурным по полку майором Сергеем Ермолаевым, который приехал с проверкой в батальон. Рядовой завладел его пистолетом и открыл стрельбу.

Драке предшествовал словесный конфликт. Солдат убил офицера топором и забрал у него табельный пистолет Макарова и 16 патронов к нему. На помощь к Ермолаеву подбежал водитель. Увидев это, Макаров выстрелил и в него. Также был ранен еще один военнослужащий срочной службы. После этого стрелок скрылся — у него при себе пистолет и два магазина с патронами. Он служил в батальоне аэродромно-технического обеспечения.