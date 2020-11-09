Бабушка устроившего в Воронеже бойню солдата рассказала о дедовщине в части

Бабушка солдата-срочника Антона Макарова, устроившего бойню на военном аэродроме в Воронеже, Елена рассказала о дедовщине в армии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По ее словам, в армии к 20-летнему военнослужащему постоянно приставал, отбирал вещи и издевался один из сослуживцев. Периодически он просил бабушку привезти ему что-то в часть. «Он заказал купить ему сгущенки, туалетной бумаги, — говорит она. — На вопрос: "У тебя разве этого нет?" — он отвечал: "У меня отобрали"».

Елена также рассказала, что Антон жаловался на наряды вне графика. В целом женщина описывает своего внука как тихого и спокойного, но способного постоять за себя.

Воспитанием Макарова занимались бабушка и дедушка. Его мать после окончания им второго класса уехала в Израиль и связывалась лишь по Skype. Со слов Елены, о матери Антон не отзывался плохо, но был сильно обижен. Отца он не знал, девушки у него не было.

Ранним утром 9 ноября 20-летний Антон Макаров был в наряде, к нему подошел с проверкой дежурный по полку 38-летний майор Сергей Ермолаев. Он сделал замечание солдату, от которого тот впал в ярость. Макаров снял с пожарного щита топор, подкараулил майора и ударил его по голове. После этого он забрал у офицера табельный пистолет с патронами и выстрелил в него. Затем солдат пошел в комнату личного состава, там его заметили и отправили в наряд, но он стал стрелять по находившимся внутри военным.

Далее Макаров попытался построить оставшихся на аэродроме военных, крикнув им: «Встали, построились!» Один из них попытался сбежать и получил от стрелка пулю в спину. Макаров скрылся. Сейчас ведутся его поиски, объявлен план перехват.

В результате бойни погибли четыре человека — 38-летний Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин, рядовые Акталиев и Фирсов.