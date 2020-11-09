Появилось новое видео жесткого задержания устроившего бойню в Воронеже солдата

Появилось новое видео жесткого задержания 20-летнего солдата-срочника Антона Макарова, устроившего бойню на военном аэродроме в Воронеже. Запись опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах виден лежащий на земле Макаров, которого ногами по голове бьют силовики.

Ранее 9 ноября сообщалось о задержании солдата в селе Землянск, которое находится в 52 километрах от аэродрома «Балтимор», где произошло ЧП. После убийства сослуживцев он собирался скрыться у семьи в Орловской области. Макаров планировал сбежать к бабушке и дедушке, которые воспитывали его после развода родителей. Молодой человек передвигался на угнанных автомобилях. Первую машину солдат, угрожая водителю пистолетом, остановил в районе проспекта Патриотов, а вторую — на улице 9 января.

Макаров при задержании хотел оказать сопротивление, но не успел воспользоваться оружием.

Утром 9 ноября 20-летний Антон Макаров был в наряде, к нему подошел с проверкой дежурный по полку 38-летний майор Сергей Ермолаев. Он сделал замечание солдату, от которого тот впал в ярость. Макаров снял с пожарного щита топор, подкараулил майора и ударил его по голове. После этого он забрал у офицера табельный пистолет с патронами и выстрелил в него. Затем солдат пошел в комнату личного состава, там его заметили и отправили в наряд, но он стал стрелять по находившимся внутри военным.

Далее Макаров попытался построить оставшихся на аэродроме военных, крикнув им: «Встали, построились!» Один из них попытался сбежать и получил от стрелка пулю в спину.

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