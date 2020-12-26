Российский солдат сломал знакомому челюсть из-за опоздания в кафе

В Забайкальском крае солдат одной из местных частей избил своего сослуживца и сломал ему нижнюю челюсть после того, как тот опоздал на встречу в кафе. Об этом в субботу, 26 декабря, со ссылкой на пресс-службу Борзинского гарнизонного военного суда сообщает издание «Тайга.инфо».

По данным следствия, в минувшем июле военнослужащий сломал сослуживцу нижнюю челюсть без смещения костных отростков из-за опоздания последнего в кафе. Суд квалифицировал «двухсторонний перелом суставных отростков нижней челюсти» потерпевшего как средний вред здоровью.

В ходе расследования потерпевший подал заявление о прекращении уголовного дела, поскольку обвиняемый признал свою вину, извинился и возместил моральный вред. Как отметили в суде, потерпевший не имеет к обвиняемому «претензий материального и морального характера». В связи с этим уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Ранее 26 декабря сообщалось, что военные прокомментировали случайный выстрел 19-летним ефрейтором из пушки боевой машины десанта БМД-4 по магазину «Детский мир» в Пскове. По данным командования Псковского гарнизона, инцидент произошел 24 декабря при обслуживании техники и вооружения в парке боевых машин. При этом выстрел произошел непроизвольно и никто не пострадал.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru