Российский военный случайно выстрелил из пушки по магазину «Детский мир»

В Пскове 19-летний военный случайно выстрелил из пушки боевой машины десанта БМД-4 по магазину «Детский мир». Об этом пишет Baza в своем Telegram-канале.

По информации издания, ефрейтор обслуживал машину на территории военной части и случайно дважды выстрелил в воздух из автоматической пушки. Болванка (боеприпас без взрывчатого вещества, предназначенный для пробития брони тяжелой техники) пробила крышу торгового центра и приземлилась на втором этаже — в «Детском мире». Куда отлетела вторая болванка — неизвестно.

Из торгового центра пришлось эвакуировать около трехсот человек. Пострадавших нет.

Ранее на полигоне Сергейцево во Владимирской области военный нарушил требования безопасности и случайно выстрелил, попав в сослуживца. Пострадавшего доставили в больницу. Он умер от полученного ранения.