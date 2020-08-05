Российский контрактник погиб из-за случайного выстрела сослуживца

На полигоне Сергейцево во Владимирской области контрактник погиб во время стрельб из-за случайного выстрела сослуживца. Об этом сообщили в прокуратуре Владимирского гарнизона, передает ТАСС.

По данным ведомства, военные стрельбы проходили 5 августа, они проходили в рамках плановых занятий по огневой подготовке. Во время разряжания оружия один из военных нарушил требования безопасности и случайно выстрелил, попав в сослуживца.

Пострадавшего доставили в больницу, но он умер от полученного ранения, несмотря на действия врачей. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее 5 августа сообщалось, что в Смидовичском районе Еврейской автономной области во время учений Минобороны обрушился железнодорожный мост, так как его конструкции не выдержали. По одной из версий, причиной стало нарушение техники безопасности. По данным СМИ и администрации района, пострадали от 20 до 18 человек. В Минобороны заявили о двух пострадавших и уточнили, что угрозы их жизни нет.