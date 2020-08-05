Два десятка российских военных пострадали при обрушении моста на учениях

Около 20 российских военнослужащих пострадали при обрушении железнодорожного моста во время учений Минобороны в Еврейской автономной области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в месте проведения военных учений в Смидовичском районе. «Конструкции моста не выдержали нагрузки и рухнули», — пояснил он, подчеркнув, что жертв нет.

По информации «Пятого канала», инцидент во время учений произошел в поселке имени Тельмана при сооружении понтонного моста, в ходе которого сместились опоры и пролетные строения.

В администрации Смидовичского района подтвердили ТАСС информацию об обрушении понтонного моста. В экстренных службах региона агентству сообщили о 18 пострадавших. Все они направлены в военный госпиталь Хабаровска. Собеседник агентства отметил, что причины случившегося уточняются. По одной из версий, мост мог обрушиться из-за нарушений техники безопасности.

Ранее сообщалось, что пять военнослужащих-контрактников получили травмы из-за нарушения техники безопасности во время занятий на полигоне в Печенгском районе Мурманской области. Из-за нарушения техники безопасности сработал маломощный имитационный заряд типа «взрывпакет».