Пять российских военнослужащих пострадали при взрыве на складе боеприпасов

Пять военнослужащих Северного флота пострадали в результате взрыва на складе артиллерийских боеприпасов под Мурманском, причем двое получили серьезные травмы. Информацию подтвердили в российском Минобороны, пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну, почти».

Предварительно сообщается, что причиной инцидента стали нарушения требований безопасности при работах, уточнили в министерстве.

Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает.

5 марта сообщалось, что пять военнослужащих-контрактников получили травмы из-за нарушения техники безопасности во время занятий на полигоне в Печенгском районе Мурманской области. Из-за нарушения техники безопасности сработал маломощный имитационный заряд типа «взрывпакет».

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