Стало известно о взрыве в российской воинской части

Взрыв произошел в воинской части в поселке Печенга Мурманской области. Об этом стало известно Severomorsk.Life.

По данным, поступившим в редакцию, в результате взрыва пострадали пять человек, все они — военнослужащие. На место инцидента выехали медики.

«СеверПост» со ссылкой на свои источники подтвердил эту информацию и уточнил, что одну из медицинских бригад направили вертолетом.

Официального подтверждения этой информации нет.

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