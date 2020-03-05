Появились подробности взрыва в российской воинской части

Появились подробности взрыва в воинской части в поселке Печенга Мурманской области. По данным издания Baza, на полигоне части взорвался беспилотный летательный аппарат.

Неизвестно, откуда именно прилетел беспилотник. Увидевшие аппарат военнослужащие попытались поймать его, и в этот момент прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали шесть человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

О взрыве в воинской части Печенги стало известно ранее 5 марта. Местные СМИ сообщили, что на место инцидента выехали медики, одну медицинскую бригаду направили на вертолете.

Минобороны России не прокомментировало эту информацию.

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