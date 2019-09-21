Десять военных пострадали из-за взрыва боеприпаса в Казахстане

Десять военнослужащих пострадали из-за взрыва фрагмента боеприпаса в Казахстане. Инцидент произошел в субботу, 21 сентября, в ходе плановых работ на полигоне, расположенном в 60 километрах от города Арысь. Об этом сообщается на сайте министерства обороны страны.

«Произошла самопроизвольная детонация фрагмента боеприпаса. В результате десять специально подготовленных саперов — военнослужащих по контракту получили осколочные ранения», — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшие госпитализированы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее, в июне, на территории воинской части города Арыс произошел взрыв. В результате ЧП погибли три человека, еще 89 были госпитализированы. Одной из причин инцидента называлась халатность должностных лиц.

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