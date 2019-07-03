Названы возможные причины взрывов боеприпасов в Казахстане

Заместитель главного военного прокурора Казахстана Дархан Ержанов назвал возможные причины взрывов на складах боеприпасов в казахстанском городе Арысь. Об этом, в среду, 3 июля, сообщает «Интерфакс».

Одной из версий прокуратуры является халатность должностных лиц. Также изучается возможность возгорания вследствие несоблюдения пожарной безопасности. Кроме того, прокуратура проводит проверку относительно того, как тратились бюджетные деньги, выделявшиеся на обеспечение безопасности складов.

Досудебное расследование пока проводится по статье о нарушении правил обращения с оружием и боеприпасами, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.

Материалы по теме Хватит это терпеть Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?

Взрыв на территории воинской части города Арысь произошел 24 июня в 09:20 по местному времени (06:20 мск). Как выяснилось, на территории взорвавшегося склада хранили советское оружие. Власти решили эвакуировать весь город, людей разместили в специально организованных лагерях и гостиницах или отправили к родным.

В результате ЧП погибли три человека, один из которых гражданский. Еще 89 были госпитализированы. Всего за медпомощью обратились 189 человек.

Из-за продолжающихся взрывов пожарным приходилось останавливать тушение огня. В итоге проблема была решена при участии Министерства обороны Казахстана. Из-за того, что снаряды разлетелись по всему городу, военные откладывали возвращение жителей в их дома. Процесс возвращения начался только спустя четверо суток после начала ЧП, утром 28 июня. По предварительным оценкам, восстановление города от нанесенных в результате ЧП повреждений может обойтись в 52 миллиона долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!