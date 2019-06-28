Жители казахстанского города вернулись в разрушенные взрывами боеприпасов дома

Эвакуированные жители города Арысь в Туркестанской области Казахстана возвращаются в свои дома после продлившейся четверо суток эвакуации. Об этом сообщает «Радио Азаттык».

Их отвозят домой организованными группами на автобусах. Как отмечают в Минобороны Казахстана, процесс возвращения начался в 6 утра по местному времени (03:00 мск).

Министр экологии Магзум Мирзагалиев утверждает, что в городе нет экологической опасности и радиоактивного загрязнения. «Атмосферный воздух чист, вода и почва не загрязнены», — говорит он. Однако жители города сталкиваются с другой проблемой. Как отмечает начальник департамента по ЧС Туркестанской области Нургали Жунусов, 85 процентов домов в Арыси повреждены.

Взрыв на территории воинской части города Арысь произошел 24 июня в 09:20 по местному времени (06:20 мск). Как выяснилось, на территории взорвавшегося склада хранили советское оружие. Власти решили эвакуировать весь город, людей разместили в специально организованных лагерях, гостиницах или отправили к родным.

В результате ЧП погибли три человека, один из которых гражданский. Еще 89 госпитализированы. Глава Минздрава Казахстана Елжан Биртанов уточнил, что по состоянию на утро вторника 15 человек остаются в реанимации. Всего за медпомощью обратились 189 человек.

Из-за продолжающихся взрывов пожарным приходилось останавливать тушение огня. В итоге проблема была решена при участии Министерства обороны Казахстана. Из-за того, что снаряды разлетелись по всему городу, военные откладывали возвращение жителей в их дома.

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