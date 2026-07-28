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14:17, 28 июля 2026 (обновлено: 14:36, 28 июля 2026)Россия

Появились подробности об атаке ВСУ на российское предприятие

Число пострадавших при атаке ВСУ на предприятие в Белгородской области выросло до девяти
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятие в селе Белянка Белгородской области выросло до девяти. Еще одного человека спасти не удалось — мужчину нашли на месте происшествия, сообщили в оперативном штабе российского региона.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших. По последним данным, в больницу доставили еще одну женщину с осколочными ранениями рук и ног.

В Telegram-канале оперативного штаба также появились подробности о продолжающихся атаках ВСУ на Белгородскую область. Так, в хуторе Ромашовка беспилотник ударил по автомобилю, находившегося внутри мужчину госпитализировали, еще одного россиянина спасти не удалось.

Кроме того, в Белгороде в результате атак двух беспилотников повреждены навес коммерческого объекта, остекление, крыши двух частных домов. Также в регионе ВСУ атаковали два частных дома, магазин и инфраструктурный объект.

28 июля в Шебекино Белгородской области ВСУ ударили по гражданскому рейсовому автобусу. Пострадали 19 мирных жителей. Предварительно, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

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