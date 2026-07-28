Кнутов: Изоляция Украины от Запада снизит число атак ВСУ на мирные объекты России

Изоляция Украины от Запада позволит снизить число атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирные объекты России. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов, его слова приводит NEWS.ru.

Он пояснил, что удары по черноморским портам Украины крайне эффективны, так как благодаря им удалось почти полностью остановить поставки БПЛА, а также комплектующих к ракетам. Однако часть грузов идет по суше через Польшу и Румынию, эти поставки также нужно ограничить.

По словам эксперта, в планах у Киева есть удары по объектам социальной инфраструктуры России, которые будут иметь максимальный резонанс среди населения.

«Чтобы взять под контроль подобного рода атаки, должна усилиться изоляция Киева не только на Черном море, но и на границах с Румынией и Польшей», — заключил Кнутов.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что ВСУ продолжат атаковать российские ядерные объекты до тех пор, пока Россия в ответ не ударит по правящей украинской элите.