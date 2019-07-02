Стала известна сумма ущерба от взрывов на складах боеприпасов в Казахстане

На восстановление казахстанского города Арысь, где произошли взрывы на складах с советскими боеприпасами, потребуется более 50 миллионов долларов. Об этом в ходе брифинга сообщил председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Владимир Беккер, передает портал Zakon.kz.

По его словам, ущерб оценивается приблизительно в 20 миллиардов тенге (52 миллиона долларов по нынешнему курсу), однако цифра эта не окончательна и может измениться. Беккер отметил, что оценка ущерба продолжается, на данный момент известно о повреждении от шести до восьми тысяч домов. Он заверил жителей города, что все они будут восстановлены. Окончательные цифры по повреждениям и сумме ущерба планируется огласить к 15 июля.

Взрыв на территории воинской части города Арысь произошел 24 июня в 09:20 по местному времени (06:20 мск). Как выяснилось, на территории взорвавшегося склада хранили советское оружие. Власти решили эвакуировать весь город, людей разместили в специально организованных лагерях и гостиницах или отправили к родным.

В результате ЧП погибли три человека, один из которых гражданский. Еще 89 были госпитализированы. Глава Минздрава Казахстана Елжан Биртанов уточнил, что по состоянию на утро вторника 15 человек остаются в реанимации. Всего за медпомощью обратились 189 человек.

Из-за продолжающихся взрывов пожарным приходилось останавливать тушение огня. В итоге проблема была решена при участии Министерства обороны Казахстана. Из-за того, что снаряды разлетелись по всему городу, военные откладывали возвращение жителей в их дома. Процесс возвращения начался только спустя четверо суток после начала ЧП, утром 28 июня.

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