В Минобороны прокомментировали обрушение моста с военными

При обрушении моста на учениях Минобороны в Еврейской автономной области пострадали 2 из 20 военных. Инцидент прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО), передает ТАСС в среду, 5 августа.

«При наведении моста произошло самопроизвольное складывание одной из опор. В результате падения военнослужащих двое получили травмы. Все военнослужащие были оперативно доставлены в одно из ближайших военно-медицинских учреждений гарнизона для медицинского обследования и оказания помощи», — сообщил собеседник агентства, подчеркнув, что угрозы жизни военнослужащих нет.

Об инциденте стало известно ранее 5 августа. В администрации Смидовичского района подтвердили информацию об обрушении понтонного моста. В экстренных службах региона сообщили о 18 пострадавших. Причины случившегося уточняются. По одной из версий, мост мог обрушиться из-за нарушений техники безопасности.