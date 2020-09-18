Российский военный погиб из-за случайного выстрела сослуживца

В Свердловской области военнослужащий-контрактник погиб из-за ранения, полученного в результате случайного выстрела сослуживца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО) в пятницу, 18 сентября.

По словам собеседника агентства, «военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел из штатного оружия, ранив впереди стоящего военнослужащего-контрактника». Спасти его не удалось.

По факту ЧП проводится проверка.

Ранее аналогичный случай произошел на полигоне Сергейцево во Владимирской области. Во время плановых занятий по огневой подготовке один из военных нарушил требования безопасности и случайно выстрелил, попав в сослуживца. Пострадавшего доставили в больницу, но он умер от полученного ранения, несмотря на действия врачей.