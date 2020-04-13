В российском городе в окно жилого дома попал снаряд

В Чите (Забайкальский край) в окно на балконе жилого дома попал снаряд. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Это была глубокая ночь, я проснулась от какого-то удара. Полностью весь балкон был объят ярко-красным пламенем. Я даже не знала, что делать», — рассказала хозяйка квартиры Наталья Холодова.

В результате ЧП никто не пострадал. Как пишет канал, внутрь могла попасть сигнальная ракетница. Ранее в городе по жилому дому случайно выстрелил вертолет — тогда снаряд тоже попал в балкон, сообщает Mash. В настоящее время полиция проводит проверку.

«Я увидела, что это такой цилиндрический предмет. Сантиметров 15 один, и вторая его часть была сантиметров 5-7. Я не специалист, но на пиротехнику это было не похоже. Похоже на какую-то ракету, вот такая длинненькая» — поделилась Холодова.

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