Во время салюта в Челябинске снаряд попал в толпу зрителей

В Челябинске полиция проверяет информацию о повреждении автомобиля упавшим в толпу зрителей снарядом от фейерверка, запущенного 9 мая в честь Дня Победы, сообщает «Интерфакс».

В управлении МВД по городу заявили, что информации о пострадавших нет.

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев на аппаратном совещании заявил, что обращений в полицию и к врачам по поводу взорвавшейся в толпе пиротехники не поступало, сообщает Ura.ru.

Ранее в группе «Регион-74. Челябинск» во «ВКонтакте» появилась информация, что во время финальных залпов городского салюта один из снарядов попал под припаркованный автомобиль и разорвался. По словам очевидцев, несколько человек были оглушены и контужены, а также получили легкие травмы и ушибы. У автомобиля оказались повреждены крышка багажника и задний бампер.

В мае 2016 года во время празднования дня города в Дзержинске Нижегородской области во время фейерверка один из снарядов салюта упал в толпу людей и взорвался, спровоцировав панику и давку. В результате ЧП погибла пожилая женщина, еще шесть человек получили травмы.