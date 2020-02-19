В России обнаружили праздничную дискриминацию перед 23 февраля

В России обнаружили праздничную дискриминацию перед наступающим 23 февраля Днем защитника Отечества. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Международный женский день празднует 62 процента опрошенных жителей страны, однако День защитника Отечества отмечают 53 процента. Эксперт связали такую тенденцию с тем, что женщинам не надо «заслуживать» праздник. Также россияне принципиально не отмечают Международный женский день в 20 процентах случаев, а День защитника Отечества — в 27 процентах.

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве Александр Шатилов объяснил более частое празднование женского дня тем, что в России остались советские традиции. Он отметил, что 8 марта — всемирно признанный праздник и выходной день, а 23 февраля объявили нерабочим днем недавно. «У нас принято, чтобы мужчины ухаживали за девушками, окружали их заботой и вниманием. А дарить подарки представителям сильного пола, особенно не служившим, до сих пор для многих — дурной тон», — заключил Шатилов.

Доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Г. В. Плеханова Инга Корягина заявила, что 8 марта воспринимают как праздник всех женщин, а 23 февраля имеет отношение к службе в армии. По ее словам, отсюда происходит дискриминация. Также Корягина нашла еще одну причину разного отношения к гендерным праздникам. «Если на всю школу один мужчина-трудовик, то, естественно, отмечать будут только женский праздник, а мужчину просто поздравят», — заключила она.

Также сообщается, что большинство россиян обоих полов (76 процентов) предпочли в опросе корпоративам в честь 8 марта и 23 февраля премии или прибавку к зарплате. В опросе принимали участие 2,4 тысячи россиян из всех федеральных округов.

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