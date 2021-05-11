Шойгу призвал не пускать в армию употреблявших наркотики людей

Министр обороны Сергей Шойгу призвал не пускать на службу в армию людей, употреблявших наркотики. С таким предложением он выступил на селекторном совещании, сообщили «Новой газете» в пресс-службе Минобороны.

«Важно не допускать в войска тех, кто ранее имел опыт употребления наркотических и психотропных средств», — заявил Шойгу. Он не уточнил, будут ли подобные меры действовать во время следующего призыва.

Шойгу добавил, что в целом в Вооруженных силах удается избежать правонарушений, связанных с употреблением запрещенных веществ. Он напомнил о проведении регулярных мероприятий для предупреждения распространения наркотиков среди военных, отметив, что ведется совместная работа с Главной военной прокуратурой, Главным военным следственным управлением, департаментом военной контрразведки ФСБ России.

В апреле Шойгу рассказал, что в российской армии завершились основные преобразования. По его словам, вооруженные силы приведены к трехвидовой структуре, а их штатная численность доведена до установленных указом президента параметров. Глава Минобороны уточнил, что в армии созданы самодостаточные группировки войск, сформированы новые подразделения, создано оперативное командование в Средиземном море и усилен состав войск в Крыму.