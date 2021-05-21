Шойгу рассказал об уникальном оружии России

Вооруженные силы России имеют оружие, которого нет ни у одной страны мира — гиперзвуковое. Об уникальном вооружении рассказал министр обороны Сергей Шойгу, сообщается в Telegram-канале телеканала «Звезда».

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По его словам, по доле современной техники в стратегических ядерных силах российская армия обошла самые сильные армии мира. «Мы сегодня имеем, если говорить о стратегических ядерных силах, уровень современности 86 процентов», — сказал министр в ходе марафона «Новое знание».

Шойгу рассказал, что мощь российской армии увеличивается, в том числе за счет роста промышленности. В целом, отметил он, в плане боевого потенциала российских войск был сделан огромный рывок. «Была принята большая программа по реформе нашей армии», — добавил глава Минобороны России.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что создание в России гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» по своей значимости сопоставимо с созданием первого искусственного спутника Земли. О данном оружии глава государства впервые рассказал во время послания Федеральному собранию в 2018 году. Тогда от отметил, что боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука.

В декабре 2018-го доктор военных наук Константин Сивков заявил, что ни одна страна в мире не располагает оружием, сравнимым с гиперзвуковым комплексом «Авангард».