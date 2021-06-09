В Европе решили изучить «роль России» в инциденте с Ryanair и ввести санкции

Депутаты Европейского парламента в резолюции по ситуации в Белоруссии решили при расследовании инцидента с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии «изучить роль России». Об этом пишет РИА Новости.

Депутаты намерены проголосовать по проекту резолюции по Белоруссии в четверг, 10 июня. При этом отмечается, что решение Европарламента не обязательно к исполнению, является рекомендацией для стран Евросоюза.

В проекте резолюции также говорится, что любой россиянин, который прямо или косвенно замешан в инциденте с самолетом, должен попасть под санкции в рамках глобального режима санкций Евросоюза за нарушение прав человека.

3 июня стало известно, что в ЕС идет подготовка санкций против Белоруссии и некоторый прогресс уже достигнут. В частности, европейские власти ввели официальный запрет для белорусских авиалиний на полеты над территорией европейского блока или посадку в аэропортах его стран. В ЕС также планируют ввести ограничения для крупных компаний страны.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В Евросоюзе и США сочли это актом государственного терроризма.