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Посол США пригрозила новыми санкциями против Белоруссии

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Джули Фишер
Джули Фишер
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Посол США в Белоруссии Джули Фишер пригрозила, что Соединенные Штаты вскоре введут против Белоруссии новые санкции. Ее слова приводит ТАСС.

По словам дипломата, Вашингтон уже обсуждает новые ограничения против Минска со своими партнерами из Великобритании, Канады и Евросоюза.

Ранее, 8 июня, президент США Джо Байден продлил на один год действие санкций против властей Белоруссии, введенных в 2006 году. В постановлении отмечается, что действия «определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США». По мнению Байдена, они «подрывают демократические процессы и институты в Белоруссии».

31 мая Министерство финансов США объявило о восстановлении санкций против нефтехимического комплекса Белоруссии из-за инцидента с самолетом компании Ryanair. Они затронут производителей шин, калийных удобрений, красок, а также компании «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американский филиал.

В ответ на это Белоруссия заявила о сокращении числа дипломатов и специалистов, работающих в республике на временной основе. Кроме того, Минск усложнит визовые процедуры для американских граждан и отзовет решение о работе на территории страны Агентства США по международному развитию.

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