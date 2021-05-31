Минфин США подтвердил возобновление санкций против нефтяных компаний Белоруссии

Министерство финансов США подтверждает, что с 3 июня возобновит санкции против нефтяных и других компаний Белоруссии из-за инцидента с самолетом компании Ryanair 23 мая. Об этом сообщает в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на представителя ведомства.

Под рестрикции попадут в том числе компании «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американский филиал. Также санкции затронут неназванного производителя шин, предприятие по производству удобрений, и производителя красок.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США совместно с Евросоюзом разработают санкции против белорусских чиновников из-за инцидента с самолетом Ryanair.

Перед этим в мае глава международной дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обсуждает два основных направления для новых санкций против Белоруссии — экспорт калийных удобрений и транзит газа из России.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича, которого обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.