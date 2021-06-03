Белоруссия сократит число американских дипломатов

Белоруссия ввела ответные меры на санкции США в отношении нефтяных и химических предприятий. Об этом сообщает РИА Новости.

В первую очередь они затронут работу американской дипмиссии, в частности, будет сокращено число дипломатов и специалистов, работающих в республике на временной основе. Кроме того, Минск усложнит визовые процедуры для американских граждан и отзовет решение о работе на территории страны Агентства США по международному развитию.

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«Как и прежде, мы не настроены на эскалацию и готовы продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения», — заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Он пояснил, что республика была вынуждена пойти на такие меры исключительно из-за давления, которое Вашингтон оказывает на Минск, пытаясь нанести ущерб хозяйству страны.

«Данные меры нанесут ущерб трудовым коллективам затронутых субъектов, простым белорусским гражданам. Хотя американская сторона, прогнозируемо, продолжит повторять заклинания о поддержке белорусского народа», — добавил Глаз.

31 мая Министерство финансов США объявило о восстановлении санкций против нефтехимического комплекса Белоруссии из-за инцидента с самолетом компании Ryanair. Они затронут производителей шин, калийных удобрений, красок, а также компании «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американский филиал.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В Евросоюзе и США сочли это актом государственного терроризма.