Байден продлил санкции против Белоруссии

Президент США Джо Байден продлил на один год действие санкций против властей Белоруссии, введенных в 2006 году. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Соответствующее постановление американский лидер подписал во вторник, 8 июня, и направил уведомление об этом в Конгресс США. В документе отмечается, что «действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США». По мнению Байдена, они «подрывают демократические процессы и институты в Белоруссии».

Кроме того, в Вашингтоне полагают, что в Белоруссии имеют место быть «нарушения прав человека, связанные с политическими репрессиями, в том числе с задержаниями и исчезновениями [людей], а также с коррупцией и неправомерным использованием государственного имущества и злоупотреблением полномочиями».

31 мая Министерство финансов США объявило о восстановлении санкций против нефтехимического комплекса Белоруссии из-за инцидента с самолетом компании Ryanair. Они затронут производителей шин, калийных удобрений, красок, а также компании «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американский филиал. В ответ Белоруссия заявила о сокращении числа дипломатов и специалистов, работающих в республике на временной основе. Кроме того, Минск усложнит визовые процедуры для американских граждан и отзовет решение о работе на территории страны Агентства США по международному развитию.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В Евросоюзе и США сочли это актом государственного терроризма.